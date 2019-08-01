مقتل قياديين في داعش واثنين من مرافقيهما بقصف جوي ضمن تلال حمرين بديالى

2019/08/01 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس، مقتل امير تلال حمرين ومساعده واثنين من مرافقيهما بقصف جوي في حمرين.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/، ان “قصف جوي استهدف اثنين من المضافات في عمق حوض حمرين(74كم شمال شرق بعقوبة) اسفر عن مقتل امير تنظيم داعش في حمرين ومساعده واثنين من مرافقيهما”.واضاف المصدر،ان” […]

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