نجدة بغداد: لا يوجد قطع في جميع خطوط سير زوار الامام الجواد “ع”

2019/08/01 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلنت نجدة بغداد ، الخميس، أن جميع خطوط سير زوار الامام الجواد (ع) في الكاظمية مؤمنة، فيما اشار الى أن الطرق سالكة ولا يوجد اي قطع.وقال مدير النجدة العميد محمد الربيعي، في حديث اطلعت عليه / بدر نيوز/ ، إنه “تم دخول جميع دوريات النجدة ضمن الخطة الامنية الخاصة بزيارة استشهاد […]

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