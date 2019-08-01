وزيرا التخطيط والاتصالات يتعهدان بتحسين الخدمات في عموم الانبار 

2019/08/01 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار عيسى ساير العيساوي، الخميس، بان وزيري التخطيط والاتصالات تعهدا بالمضي قدما في تحسين الخدمات واعادة اعمار وتأهيل المشاريع المتضررة .وقال العيساوي في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “وزير التخطيط نوري صباح الدليمي ووزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي زارا مدينة الفلوجة، لاطلاع على نسب الاعمار في البنى التحتية […]

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