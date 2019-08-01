فيس بوك تفضح بن سلمان وتغلق حسابات مرتبطة بالسعودية

2019/08/01 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قالت شركة فيسبوك عملاقة التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، إن أشخاصا مرتبطين بحكومة السعودية أداروا شبكة من الحسابات والصفحات المزيفة

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