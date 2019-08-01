2019/08/01 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وضح الكاتب والاعلامي منتظر ناصر ، اليوم الخميس، أن كل ماحدث اثناء الافتتاح لا يخرق قانونا عراقيا ولو بحرف.

وقال ناصر في حديث لـ"العهد"

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