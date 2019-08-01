ضبط أدوية بشرية مخبأة معدة للتهريب في منفذ طريبيل

2019/08/01 | 22:19

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الخميس (1 اب 2019)، عن ضبط أدوية بشرية مخبأة تحت بضاعة (مناديل ورقية) في ساحة الانتظار في منفذ طريبيل الحدودي. وذكرت الهيأة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد معلومات مؤكدة تم تشكيل فريق عمل مكون من مديرية المنفذ ومركز الكمرك والدوائر الأمنية للكشف على العجلة، وتبين صحة المعلومات، حيث تم إيجاد أدوية بشرية معدة للتهريب الى داخل العراق بواقع (327440) باكيت أدوية لمسميات متعددة من مناشئ عربية وأجنبية".وبينت أن "هذه الادوية كانت مخبأة تحت مناديل ورقية وقطع تنظيف ارضيات بعدد إجمالي بلغ(550) كارتون".ولفتت الى أنه "تم إحالة ماتم ضبطه إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها".

بغداد اليوم _ البصرة

اصدرت مفوضية حقوق الانسان في البصرة، الخميس (1 اب 2019)، بياناً بشأن اعتقالات "عشوائية" بالمحافظة، فيما وجهت دعوة الى الاجهزة الامنية.

وذكرت المفوضية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "على ضوء بيان مكتب ال

بغداد اليوم _ الديوانية

أعلن مجلس محافظة الديوانية، اليوم الخميس، فتح باب الترشيح لمنصب محافظ الديوانية، فيما حدد خمسة شروط للترشيح للمنصب.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من مكتب رئيس مجلس محافظة الديوانية، جبير سلمان الجبوري، تضمنت الاعلا

بغداد اليوم - بغداد

وافق رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، على إطلاق تعيينات في وزارة الإعمار والإسكان.

وبحسب وثيقة صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وحصلت (بغداد اليوم)، نسخة منها، فأن الأمانة أبلغت وزارة المالية بحصول موافقة رئيس مجلس ا

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