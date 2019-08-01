2019/08/01 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعلنت شركة “فيسبوك” يوم الخميس حذف أكثر من 450 حسابا غير موثق، وأكثر من 200 صفحة مرتبطة بالإمارات والسعودية ومصر.وقالت الخدمة الصحفية للشركة على موقعها الإلكتروني: “لقد حذفنا 259 حسابا و102 صفحة وخمس مجموعات وأربعة أحداث و 17 حسابا على إنستغرام، بسبب لمشاركتها في حملة منسقة لنشر معلومات كاذبة، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيسبوك تحذف أكثر من 450 حسابا من السعودية ومصر والإمارات المركز الخبري الوطني.

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