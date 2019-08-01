اعتقال ثلاثة من ابرز مروجي الحبوب المخدرة بعملية امنية شرقي الرمادي  

2019/08/01 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..تمكنت القوات الامنية بمحافظة الانبار ،الخميس، من اعتقال ثلاثة من ابرز مروجي الحبوب المخدرة بعملية امنية استباقية شرقي مدينة الرمادي.وقال قائممقام قضاء الحبانية علي داود الدليمي في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “القوات الامنية تمكنت من اعتقال ثلاثة من ابرز مروجي الحبوب المخدرة بعملية امنية استباقية استهدفت قضاء الحبانية والخالدية شرقي مدينة الرمادي”.[…]

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