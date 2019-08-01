2019/08/01 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بصفة مراقب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يكشف أسباب مشاركته في مباحثات "أستانة" حول سوريا) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يكشف أسباب مشاركته في مباحثات "أستانة" حول سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).