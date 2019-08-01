2019/08/01 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعلنت وزارة الخارجية اليوم الخميس عن حضور العراق محادثات أستانا اليوم، باعتبارها “أحد مسارات الحوار المهمة لأطراف النزاع السوري السوري”.وعبرت الوزارة في بيان صحفي عن ترحيبها بأي جهود لحل الأزمة السورية، وكتبت: ندعم بقوة إنهاء الأزمة بالسبل السلمية ونعرب عن استعدادنا للتنسيق مع دول العالم في سبيل إنهاء معاناة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يؤكد حضوره مباحثات أستانا المركز الخبري الوطني.

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