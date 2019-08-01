2019/08/01 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المدير الإداري للمنتخب العراقي بكرة القدم باسل كوركيس، ان المنتخب العراقي مستعد للقاء الذي سيجمعه مع المنتخب الفلسطيني مساء يوم غد الجمعة في ثاني مواجهات اسود الرافدين في بطولة آسيا سيل لاتحاد غرب آسيا التاسعة بكرة القدم لحساب المجموعة الأولى المقامة مبارياتها في مدينة كربلاء المقدسة.وقال كوركيس في بيان، ان "المنتخب العراقي جاهز لمقابلة شقيقه الفلسطيني في مباراة مهمة كون المنافس لديه ثلاث نقاط بعد فوزه على اليمن، ونسعى الى فك الشراكة والوصول إلى النقطة السادسة".

وأضاف، ان "الجهاز الفني بقيادة كاتانيتش أعطى لكل لاعب واجباته وتم تشخيص مفاتيح لعب المنافس وأسلوبه، فيما ركز خلال المحاضرات على الأداء السريع والابتعاد عن اللعب الرتيب كما حدث في مباراة الافتتاح".

وتابع، إن "إقامة البطولة في العراق مكسب كبير وهي فرصة جيدة للاستعداد إلى تصفيات كاس العالم 2022 حيث ستكون مباراتنا الأولى إمام البحرين في المنامة بالتاسع من شهر أيلول المقبل".

وأوضح، ان "البطولة تأتي في وقت يتعذر على الأرجح إقامة المعسكر التدريبي في كربلاء المقدسة قبل انطلاق تصفيات كاس العالم بسبب التزامات أندية الشرطة والجوية والزوراء في بطولة الأندية العربية الإبطال، مبينا ان بطولة غرب اسيا ستمكننا للوصول الى الجاهزية المطلوبة".

وأشار الى، ان "بطولة غرب آسيا ستكون فرصة للاعبين لإثبات جدارتهم بغياب المحترفين وارتداء قميص المنتخب في المشاركات المقبلة".



انتهى/ ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يؤكد جاهزيته لمواجهة فلسطين غدا) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يؤكد جاهزيته لمواجهة فلسطين غدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).