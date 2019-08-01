2019/08/01 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد يعاني نادي الطلبة الرياضي، من ازمة مالية خانقة اثرت على نتائج الفريق وتسببت بهجرة العديد من اللاعبين للفريق بعد نهاية الموسم الحالي.وقال نائب رئيس الهيئة الادارية للنادي محمد الهاشمي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “نادي الطلبة اصبح من الاندية الفقيرة والسبب عدم الانصاف من الحكومة لهذا النادي”.وبين أن “النادي غرق في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“المعلومة” تغوص في ازمة نادي الطلبة.. “الانيق” يغرق ببحر الديون) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“المعلومة” تغوص في ازمة نادي الطلبة.. “الانيق” يغرق ببحر الديون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).