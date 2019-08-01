2019/08/01 | 22:42

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الموازنة ورفع الحصانة وأفتتاح غرب آسيا محاور برنامج رئيس التحرير

الخميس

01

أب

2019 :

10:07 pm

35

أكد عضو لجنة الأقتصاد والإستثمار النيابية عبدالله الخربيط أنه تم

إستضافة وزير المالية ومناقشة موضوع الموازنة العامة وحصة إقليم

كردستان ولم يثبت على وزير المالية أي خلل في عدم تنفيذ بنود الموازنة

واصفاً الرقابة البرلمانية بالسياسية ، الخربيط أضاف لدى إستضافته في

برنامج رئيس التحرير الذي تبثه آفاق أنه بإمكان البرلمان سحب الثقة عن

أيّ وزير يتم إستجوابه ولم يوفق في الأجوبة ، وأشار إلى أن إقليم

كردستان ملزم بتسليم الحكومة المركزية 250 ألف برميل يومياً وفق

الموازنة وفي حال لم يلتزم بذلك فسيتم إستقطاعها من حصته بالموازنة ،

مبيناً أن هناك خطوات متعددة من أجل التوصل إلى حلول للقضايا العالقة

بين بغداد وأربيل كما أن تبادل الزيارات بين مسؤولي الحكومة المركزية

وإقليم كردستان أزالت الجمود ، لافتاً إلى أن موازنة إقليم كردستان في

موازنة 2019 هي 12 في المئة وان وزير المالية لم يسلم موازنة كاملة

إلى إقليم كردستان ، وفي الملف السياسي بين الخربيط أن مجلس النواب لن

يصوت على رفع الحصانة عن أيّ نائب إلا في حال أرتكب جريمة كبيرة ويأمل

من النزاهة ومجلس القضاء إعلان أسماء النواب المتهمين بالفساد وأن أيّ

كتاب يصل من مجلس القضاء بشأن رفع الحصانة عن نواب سيعرض في جلسات

البرلمان المقبلة وعلى الحكومة ورئاسة الوزراء إعلان أسماء الوزراء

المقصرين ومن يراد إستبدالهم سيما أن من حق رئيس الوزراء استبدال أيّ

وزير يرى أنه لا يسهم في تطوير وتنفيذ برنامجه الحكومي .في موضوع ماحصل أثناء الإحتفال ببطولة غرب آسيا في كربلاء المقدسة

أوضح المتحدث بإسم ديوان الوقف الشيعي علي الربيعي لدى إستضافته في

برنامج رئيس التحرير أن ماحصل في ملعب كربلاء منافي لجميع الأدبيات في

ديوان الوقف الشيعي ولم يكن هناك أيّ تنسيق بين الحكومة المحلية

ووزارة الشباب والرياضة وإتحاد الكرة بشأن إقامة الإحتفالية ، وأضاف

أن حالات الرقص التي شهدها أفتتاح بطولة غرب آسيا مرفوضة لافتاً النظر

إلى أن ديوان الوقف الشيعي رفع دعوى قضائية ضد إتحاد الكرة العراقي

وطالب بتشكيل لجنة تحقيقية وكان من المفترض مراعاة قدسية محافظة

كربلاء المقدسة وطقوسها ، وأشار إلى أن القنوات القانونية لديوان

الوقف الشيعي كان يفترض أن تقوم بها الحكومة المحلية في كربلاء

المقدسة كونها تتحمل جزءاً من المسؤولية، مبيناً أن قرار رفع الحظر عن

الملاعب العراقية كان من الممكن إستثماره بالصورة الأمثل وبما يسهم في

رفع وتطور الرياضة العراقية وفي الألعاب كافة .بدوره رأى عضو إئتلاف دولة القانون إبراهيم السوداني أن الإحتفال

ببطولة غرب آسيا في كربلاء المقدسة لم يكن موفقاً والأعتراض على ماحصل

قانوني ، وأكد أهمية أحترام القوانين الإسلامية والعادات والتقاليد في

جميع المجالات من دون تمييز ، مضيفاً أن كربلاء أرض مقدسة ولها خصوصية

كبيرة عند الجميع وكان من الممكن إقامة حفل أفتتاح بطولة غرب آسيا في

كربلاء بطريقة أخرى أكثر ملائمة للحدث الرياضي ، وبينَّ السوداني أن

الموضوع تم بالإتفاق مع شركة متخصصة وكان عليها إيجاد بدائل للإحتفال

أو من الأفضل إقامة عروض عديدة من بينها التذكير بإنتصارات القوات

الأمنية وغيرها..

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