إحالة 3 شاحنات للقضاء تسببت بهدر المال العام في زرباطية

2019/08/01 | 22:50

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الخميس (1 اب 2019)، عن ضبط أدوية بشرية مخبأة تحت بضاعة (مناديل ورقية) في ساحة الانتظار في منفذ طريبيل الحدودي.

وذكرت الهيأة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد معلومات مؤكدة تم تشكيل

بغداد اليوم _ البصرة

اصدرت مفوضية حقوق الانسان في البصرة، الخميس (1 اب 2019)، بياناً بشأن اعتقالات "عشوائية" بالمحافظة، فيما وجهت دعوة الى الاجهزة الامنية.

وذكرت المفوضية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "على ضوء بيان مكتب ال

بغداد اليوم _ الديوانية

أعلن مجلس محافظة الديوانية، اليوم الخميس، فتح باب الترشيح لمنصب محافظ الديوانية، فيما حدد خمسة شروط للترشيح للمنصب.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من مكتب رئيس مجلس محافظة الديوانية، جبير سلمان الجبوري، تضمنت الاعلا

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