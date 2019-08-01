كوركيس:لاعبونا عازمون على تقديم مستوى يليق بسمعة بلدهم في مواجهة فلسطين غدا

2019/08/01 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء-اين]أكد المدير الإداري للمنتخب العراقي بكرة القدم باسل كوركيس ان اللاعبين عازمون على تقديم المستوى الذي يليق بسمعة الكرة العراقية في اللقاء الذي سيجمعهم مع المنتخب الفلسطيني مساء يوم غد الجمعة في ثاني مواجهات اسود الرافدين في بطولة آسيا سيل لاتحاد غرب آسيا التاسعة بكرة القدم لحساب المجموعة الأولى المقامة مبارياتها في مدينة كربلاء المقدسة.

وقال كوركيس في بيان ان "المنتخب العراقي جاهز لمقابلة شقيقه الفلسطيني في مباراة مهمة كون المنافس لديه ثلاث نقاط بعد فوزه على اليمن، ونسعى الى فك الشراكة والوصول إلى النقطة السادسة".وبين ان "الجهاز الفني بقيادة كاتانيتش أعطى لكل لاعب واجباته وتم تشخيص مفاتيح لعب المنافس وأسلوبه، فيما ركز خلال المحاضرات على الأداء السريع والابتعاد عن اللعب الرتيب كما حدث في مباراة الافتتاح".وأضاف المدير الإداري للمنتخب العراقي بكرة القدم إن "إقامة البطولة في العراق مكسب كبير وهي فرصة جيدة للاستعداد إلى تصفيات كاس العالم 2022 حيث ستكون مباراتنا الأولى إمام البحرين في المنامة بالتاسع من شهر أيلول المقبل، كما إن البطولة تأتي في وقت يتعذر على الأرجح إقامة المعسكر التدريبي في كربلاء المقدسة قبل انطلاق تصفيات كاس العالم بسبب التزامات أندية الشرطة والجوية والزوراء في بطولة الأندية العربية الإبطال، لذا نعول كثيرا على بطولة غرب آسيا للوصول إلى الجاهزية المطلوبة وستكون فرصة للاعبين لإثبات جدارتهم بغياب المحترفين وارتداء قميص المنتخب في المشاركات المقبلة".

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