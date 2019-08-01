بدء قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية

2019/08/01 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أشارت وكالة الأنباء التونسية، إلى أن عملية قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية ستبدأ الجمعة في المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.ووقع الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، الأربعاء، مرسوما يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.وفي السياق، استعرض لقاء جمع الناصر برئيس الحكومة يوسف الشاهد في قصر قرطاج، الأوضاع العامة بالبلاد […]

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