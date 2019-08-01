جيفري یکشف عدد

2019/08/01 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص بسوريا جيمس جيفري، إن واشنطن تعتقد بأن حوالي 15 ألف عنصر من "داعش"، لا يزالون أحرارا في سوريا والعراق....

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