مديرية نجدة بغداد : جميع الطرق الى الكاظمية المقدسة مؤمنة ولا يوجد اي قطع

2019/08/01 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الربيعي ، إنه "تم دخول جميع دوريات النجدة ضمن الخطة الامنية الخاصة بزيارة استشهاد الامام محمد الجواد"، مؤكداً أن "جميع خطوط سير الزوار مؤمنة والدوريات منتشرة على جميع الطرق".

وأضاف الربيعي أن "الطرق سالكة ولا يوجد اي قطع ضمن طرق السير وايضا ضمن مدينة الكاظمية المقدسة"، داعياً المواطنين الى "التعاون مع الدوريات الموجودة والابلاغ عن اي حالة مشبوهة".

انتهى .ا.ع

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