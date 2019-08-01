إبراهيم جركس - الوجودية [7]: نظرة تاريخية

2019/08/01 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_جركس [31]# فلسفة الوجود عن الألمانتطورت فلسفة الوجود Existenzphilosophie ضمن بيئة غير مستقرّة بألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى.ومن أهم أنصارها كان الفيلسوف الألماني مارتن هيدغر، والفيلسوف ذو التوجّه اللاهوتي الطبيب النفسي كارل ياسبرز.وكان اللاهوتيين البروتستانيين رودولف بولتمان وبول تيليش، زميلي هيدغر خلال عشرينيات القرن الماضي، معجبان بتحليل هيدغر الجريء والأصيل للوجود التاريخي.وقد طبّقوا......

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