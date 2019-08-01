ياسين الحاج صالح - حنّه آرنت في سورية: خواطر حول الشر السياسي

2019/08/01 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_الحاج_صالح لم تُصدِّق حنه أرنت بوجود غرف الغاز في معسكرات الاعتقال النازية التي كانت وردت تقارير بشأنها من هاربين من ألمانيا النازية منذ مطلع 1942.كمفكرة عقلانية قدّرت أن النازيين ليسوا مضطرين إلى تقنية القتل هذه.كان زوجها مؤرخاً عسكرياً، وهي شاركته الاعتقاد بأنه لم تكن ثمة "ضرورة عسكرية" لقتل الناس جماعياً بالغاز السام، هذا بينما هم لا يقاومون وبينما النازية تنتصر في الشرق بعد بدء اجتياح الاتحاد السوفييتي......

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