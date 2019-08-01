2019/08/01 | 23:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سامي_الذيب كتبت في صفحتي في الفيسبوك ما يلي:لا امانع في ختان البالغ.
لكن لا يحق المساس بسلامة طفل دون سبب طبي ...
ولمجرد معتقد ديني غبي.فعلق السيد رياض حسين، وهو مسلم تحول للمسيحية:المعتقد الغبي على حد تعبيرك يدين به شعب من اغني واقوى واذكى شعوب العالم.وكان جوابي عليه:الجريمة جريمة، إن كان مقترفها حاصل على جائزة نوبل أو عامل نظافة.واقتراف جريمة الختان بناء على معتقد ديني يدل أ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامي الذيب - مسلم متحول للمسيحية يدافع عن جريمة الختان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لكن لا يحق المساس بسلامة طفل دون سبب طبي ...
ولمجرد معتقد ديني غبي.فعلق السيد رياض حسين، وهو مسلم تحول للمسيحية:المعتقد الغبي على حد تعبيرك يدين به شعب من اغني واقوى واذكى شعوب العالم.وكان جوابي عليه:الجريمة جريمة، إن كان مقترفها حاصل على جائزة نوبل أو عامل نظافة.واقتراف جريمة الختان بناء على معتقد ديني يدل أ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامي الذيب - مسلم متحول للمسيحية يدافع عن جريمة الختان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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