سامي الذيب - مسلم متحول للمسيحية يدافع عن جريمة الختان

2019/08/01 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب كتبت في صفحتي في الفيسبوك ما يلي:لا امانع في ختان البالغ.لكن لا يحق المساس بسلامة طفل دون سبب طبي ...ولمجرد معتقد ديني غبي.فعلق السيد رياض حسين، وهو مسلم تحول للمسيحية:المعتقد الغبي على حد تعبيرك يدين به شعب من اغني واقوى واذكى شعوب العالم.وكان جوابي عليه:الجريمة جريمة، إن كان مقترفها حاصل على جائزة نوبل أو عامل نظافة.واقتراف جريمة الختان بناء على معتقد ديني يدل أ......

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