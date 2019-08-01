“غوغل” تنقذ أجهزة “آبل” من خطر الاختراق

2019/08/01 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكدت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن خبراء تابعين لشركة “غوغل” ساهموا باكتشاف ثغرات أمنية كانت تهدد برمجيات أنظمة iOS المستخدمة لتشغيل أجهزة “آبل”.وتبعا للمواقع فإن خبراء من فريق البحث العلمي Project Zero التابع لـ “غوغل” تمكنوا مؤخرا من اكتشاف 6 نقاط ضعف في نظام iOS 12.4 الذي أطلقته شركة “آبل” منذ أسبوع […]

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