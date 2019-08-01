بالصور.. مقاتلو اللواء 31 يتسلمون الوجبة الثانية من بطاقات

2019/08/01 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مالية الحشد الشعبي، الخميس، بتوزيع الوجبة الثانية من بطاقات "الكي كارد" بين مقاتلي اللواء 31 في قاطع عمليات صلاح الدين.

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