معدة للتهريب.. الجمارك تضبط أدوية بشرية مخبأة في منفذ طريبيل

2019/08/01 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن ضبط أدوية بشرية مخبأة تحت بضاعة مناديل ورقية في ساحة الانتظار في منفذ طريبيل الحدودي.





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