من مواجهة فلسطين.. ضرغام إسماعيل يوضح موقفه

2019/08/01 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أوضح لاعب المنتخب العراقي ضرغام إسماعيل، أسباب مغادرته المباراة الأولى ببطولة غرب آسيا أم لبنان.

وقال إسماعيل: إن سبب مغادرته في مباراة لبنان هو

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