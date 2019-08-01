2019/08/01 | 23:21

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شرطة البصرة تحبط عملية لتهريب الاثار

يتبع ..

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية، اليوم الخميس، القبض على منتسب يبتز المواطنين بالجرم المشهود، في محافظة المثنى.

وذكرت مديرية الشؤون الداخلية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "المديرية وبحسب توجيهات مدير عام ا

بغداد اليوم _ البصرة

اتهمت الشركة المنفذة لمشروع مجاري الجمهورية وسط محافظة البصرة، اليوم الخميس، "متجاوزون متنفذون" باحراق الانابيب الخاصة بالمشروع، ردا على مطالبتها بإزالة تجاوزاتهم عن موقع العمل.

وقال المدير التنفيذي لشركة "ما

بغداد اليوم- ديالى

نشرت "صحيفة النبأ" الذراع الإعلامي لتنظيم داعش، اليوم الخميس، إحصائية لعمليات قنص قالت إن التنظيم قام بها في "ولاية ديالى" خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، استهدفت في أغلبها القوات الأمنية.

وتظه

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