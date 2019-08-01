بعد الجدل الذي أحدثته.. الجماهير العراقية تغزو حسابات عازفة الكمان في ملعب كربلاء

2019/08/01 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق شهدت حسابات #العازفة اللبنانية #جويل_سعادة على “انستغرام” و “فيسبوك”، غزواً من قبل الجماهير العراقية التي تسابقت على إضافتها، بعدما انتشر حساباتها الرسمي عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.[…]

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