جويل سعادة تعزف على “الوتر الحساس” في ملعب كربلاء!!!

2019/08/01 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص: يس عراق أثار افتتاح بطولة غرب آسيا لكرة القدم، الثلاثاء الماضي، في ملعب كربلاء الأولمبي، على وقع فعاليات فنية ومسرحية شاركت فيها مجموعة من الفتيات عبر تقديم عرض راقص وعزف للنشيد الوطني العراقي على آلة الكمان الذي قدمته العازفة اللبنانية جويل سعادة، موجة انتقادات داخل أوساط سياسية ودينية مُحافظة نظرا لقدسية المحافظة وطبيعة اجوائها الاسلامية.[…]

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