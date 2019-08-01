مقتل شخص اثر مشاجرة شرقي بغداد

2019/08/01 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الخميس، بأن شخصا قتل اثر مشاجرة شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان مشاجرة اندلع بين عدد من الاشخاص مقابل الطاقة الذرية ضمن منطقة جسر ديالى شرقي بغداد، تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة، ما اسفر عن اصابة شخص فارق الحياة اثناء نقله الى المستشفى".

واضاف المصدر ان "دوريات النجدة طوقت مكان الحادث، والقت القبض على القاتل".

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