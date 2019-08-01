السعودية: أول أيام عيد الأضحى يوافق الأحد 11 آب الجاري

2019/08/01 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت المحكمة العليا السعودية، الخميس، أن أول أيام عيد الأضحى سيوافق يوم الأحد 11 آب الجاري.

وعقدت المحكمة العُليا جلسة مساء الخميس لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام.

وقالت المحكمة، في بيان، إنه “بعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، فقد ثبت لدى المحكمة العُليا رؤية هلال شهر ذي الحجة بشهادة عدد من الشهود العدول”.

وأضافت أنه “بهذا يكون يوم غد الجمعة الأول من شهر ذي الحجة حسب تقويم أم القرى، الموافق للثاني من شهر أغسطس/ آب هو غرة شهر ذي الحجة”.

وتابعت أن “الوقوف بعرفة يوافق يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من شهر آب 2019، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه (11 آب)”.

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