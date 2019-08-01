2019/08/01 | 23:44

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ولايتي: ايران تمضي الى الامام على اساس العقلانية والمقاومة في الصعيد الدولي

دان مستشار قائد الثورة الاسلامية في الشؤون الدولية علي اكبر ولايتي

فرض الحظر الاميركي على وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، مؤكدا

بان ايران تمضي الى الامام على اساس العقلانية والمقاومة على الصعيد

الدولي.وفي تصريح ادلى به الخميس، قال ولايتي، ان حركة الجمهورية الاسلامية

الايرانية في الصعيد الدولي مرسومة وتتقدم الى الامام بقوة على اساس

المنطق والحوار والعقلانية والمقاومة بتوجيه وقيادة قائد الثورة

الاسلامية.واضاف، ان الباطن الشيطاني للسياسة الاميركية كان يُعرض سابقا في ثوب

حقوق الانسان والديمقراطية والحرية الا ان ترامب يعرض ظاهر وباطن صورة

اميركا الحقيقية ونزعتها الاستعمارية بوضوح.

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