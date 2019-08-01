عمليات بغداد تصدر ضوابط لنقل المواشي ومنعهم من عبور السيطرات

2019/08/01 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اصدرت قيادة عمليات بغداد، الخميس، ضوابط لنقل المواشي والاعلاف من والى العاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه انه “على ضوء توجيهات الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء بخصوص ضوابط نقل المواشي والاعلاف المحلية من والى بغداد، ومن اجل اطلاع الاخوة أصحاب المواشي على تلك التعليمات وعدم تأخرهم او منعهم […]

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