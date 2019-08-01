2019/08/01 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد النائب عبد الهادي السعداوي عضو اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، أن البرلمان اكتشف ان المادة عاشرا في الموازنة تم تغييرها.

وقال السعدوي في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعداوي لـ"العهد": البرلمان اكتشف ان المادة عاشرا في الموازنة تم تغييرها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعداوي لـ"العهد": البرلمان اكتشف ان المادة عاشرا في الموازنة تم تغييرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).