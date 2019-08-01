بعد سخريته من هاري كين.. ليفربول يحذر لاعبه الشاب

2019/08/01 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

حذر نادي ليفربول الإنجليزي لاعبه الشاب، هارفي إليوت، من تصرفاته المستقبلية بسبب السخرية من هاري كين قائد توتنهام ومنتخب إنجلترا.

وانتشر مساء الأربعاء مقطع

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