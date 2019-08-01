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ثلاثة أحزاب ألمانية كبرى: الإزيديون الذين تعرضوا للظلم يستحقون المساعدة


ثلاثة أحزاب ألمانية كبرى: الإزيديون الذين تعرضوا للظلم يستحقون المساعدة
2019/08/01 | 23:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خاصة النساء والأطفال

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