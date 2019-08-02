2019/08/02 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور ( النسيان ) وسيلة الشيطان فى غواية الانسان مقدمة 1 ـ يتعرض الإنسان للنسيان ، خصوصا فى مرحلة الشيخوخة .ليس هذا موضوعنا .2 ـ موضوعنا عن إستغلال الشيطان نسيان البشر ليجعلهم ينسون رب العزة جل وعلا فلا يتقون .وبدلا من أن ( يتذكر ) الانسان ربه فيكون متقيا تراه قد وقع فى أسر الشيطان فأنساه ذكر ربه جل وعلا ، ولا يزال ينسيه الى أن يفوق من غفلته عند الاحتضار ، ولكن ..بلا فائدة .3 ـ نعطى......

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