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#أحمد صبحى منصور - ( النسيان ) وسيلة الشيطان فى غواية الانسان


#أحمد صبحى منصور - ( النسيان ) وسيلة الشيطان فى غواية الانسان
2019/08/02 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور ( النسيان ) وسيلة الشيطان فى غواية الانسان مقدمة 1 ـ يتعرض الإنسان للنسيان ، خصوصا فى مرحلة الشيخوخة .

ليس هذا موضوعنا .

2 ـ موضوعنا عن إستغلال الشيطان نسيان البشر ليجعلهم ينسون رب العزة جل وعلا فلا يتقون .

وبدلا من أن ( يتذكر ) الانسان ربه فيكون متقيا تراه قد وقع فى أسر الشيطان فأنساه ذكر ربه جل وعلا ، ولا يزال ينسيه الى أن يفوق من غفلته عند الاحتضار ، ولكن ..

بلا فائدة .

3 ـ نعطى......

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