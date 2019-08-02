2019/08/02 | 00:15

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عين على ايران - سحر الطبیعة بقرية مرواريد درة في أراك

الخميس

01

أب

2019 :

11:56 pm

36

اراك - تتمتع قرية "مروارید درة " التابعة لمدينة شازند بمحافظة اراك

(وسط ايران) بطبيعة خلابة وسماء صافي ويسافر اليها السياح لرصد سماءها

في الليل والتقاط الصور الرائعة.

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