فرانسوا حريري يدخل الجاهزية ومجموعة أربيل الآسيوية تصل غداً

2019/08/02 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اطلع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود، يرافقه، علي جبار الأسدي، رئيس اللجنة المنظمة لمجموعة اربيل ، وحسين سعيد، رئيس اللجنة المشرفة لاتحاد غرب آسيا، على سير الأعمال الجارية في ملعب فرانسوا حريري الذي يحتضن مباريات المجموعة الثانية، التي تنطلق منافساتها يوم الأحد المقبل.

وخلال الزيارة الميدانية، أشاد مسعود بمستوى التنفيذ للأعمال الجارية في الملعب والتي تنفذ بوتيرة عالية" مشيرا إلى أن "المنتخبات المشاركة ستصل إلى اربيل يوم غد الجمعة".من جانبه، ذكر الاسدي، أن "جميع التحضيرات قد اكتملت، واربيل باتت جاهزة لاستقبال المنتخبات العربية الشقيقة" مؤكدا أن "الهدف الأسمى هو نجاح العراق تنظيميا وهذا ما نسعى إلى تحقيقه".في السياق نفسه، قال حسين سعيد رئيس اللجنة المشرفة لبطولة غرب آسيا "ادعو العراقيين إلى التكاتف كلا من موقعه في سبيل إنجاح البطولة التي تعتبر اختبارا حقيقيا لقدرات العراق في تنظيم البطولات" لافتا إلى أن "العراق قادر على إثبات جدارته في التنظيم طبقا لما موجود في الدول المتقدمة الأخرى".وكانت بطولة غرب آسيا بنسختها التاسعة قد انطلقت الثلاثاء الماضي في ملعب كربلاء الدولي وقص العراق شريط البطولة بالفوز على لبنان 1-0 ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم أيضاً وفلسطين وسوريا واليمن، وتتنافس على ملعب كربلاء.فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات الأردن والسعودية والكويت والبحرين وتقام منافساتها على ملعب أربيل وتنطلق الأحد المقبل.انتهى

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