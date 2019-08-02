فتاة ايزيدية تترأس جمعية الطلبة الدولية في ولاية امريكية وتصبح اول عراقية تشغل هذا المنصب

2019/08/02 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نبراسكا تم اختيار الفتاة الايزيدية العراقية “نبراس خديده” التي كانت قد هاجرت الى امريكا عام 2015 من سريشكة وهي قرية ايزيدية تقع في شمال العراق بمنطقة شيخان، لتكون رئيسًا لجمعية الطلاب الدوليين (ISA) في جامعة كريتون في ولاية نبراسكا.“نبراس” طالبة في جامعة “كريتون” قسم الاقتصاد والعلاقات الدولية بولاية نبراسكا، وهي تحلم …

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