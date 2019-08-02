زلزال قوي يضرب تشيلى

2019/08/02 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ضرب زلزال شديد، اليوم الخميس، السواحل الواقعة وسط تشيلى، وبلغت قوته 6.8 درجة بمقياس ريختر .

وأوضح المركز الأمريكى للمسح

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