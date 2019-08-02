تعرف على بيان عمليات بغداد بخصوص نقل المواشي والاعلاف المحلية

2019/08/02 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، بيانا بخصوص ضوابط نقل المواشي والاعلاف المحلية من والى العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقت"العهد نيوز" ، إنه

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