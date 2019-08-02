نجدة بغداد: جميع خطوط سير زوار الامام الجواد مؤمنة

2019/08/02 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير نجدة بغداد العميد محمد الربيعي، الخميس، أن جميع خطوط سير زوار الامام الجواد (ع) في الكاظمية مؤمنة، فيما اشار الى أن الطرق سالكة ولا يوجد اي...

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