2019/08/02 | 00:28

موضوعات في الترجمة: أخطاء الترجمة

ترجمة: عقيل جاسب عودة

و

ا.د.



كاظم خلف العلي

استاذ اللسانيات و الترجمة – كلية الآداب – جامعة البصرة kadhimalali@yahoo.com

إن ارتكاب الأخطاء جزء من طبيعة الأنسان ، بينما المغفرة هي من طبيعة الإله.



وعليه، يكون من الطبيعي و المتوقع جدا أن يرتكب متدربو الترجمة الأخطاء عندما يخطون خطواتهم الأولى في ميدان الترجمة.



وإن اكثر شيء مهم لابد للمترجمين المبتدئين معرفته هو انه يمكنهم أن يقوموا بدرس مفيد و أن يستفيدوا بصورة عظيمة من أخطاء المترجمين الآخرين.



والأكثر اهمية هي حقيقة أن المترجمين المتدربين لا يمكنهم القيام بتقدم حقيقي من خلال إعادة الأخطاء نفسها مرارا وتكرارا.



ومن جانب المدربين ، فإن عليهم أن يكونوا سمحين وسخيين في تحمل بعض الأخطاء.



وبشكل عام، فإن معرفة أن كبار المترجمين يرتكبون الأخطاء يجب ان تعلم المتدربين بان يكونوا جريئين كفاية وان يبدؤوا بتدريب نفسهم في مهنتهم.

ان معرفة كيفية التكلم بلغتين هو امر مختلف عن معرفتك كيف تترجم تحريريا.



فالترجمة هي مهارة خاصة يسعى المحترفون بجد لكي يطوروها.



ويعطينا المترجمان المحترفان ناتالي كيلي و جوست زيتزاش في كتابهما (Found in Translation) جولة مفعمة بالحيوية في عالم الترجمة، و مليئة بالقصص الجذابة عن كل شيء بداية من مترجمي الرسائل النصية المتطوعين خلال جهد الإنقاذ من زلزال هاييتي إلى تحدي الترجمة في الأولمبيات وكأس العالم، و إلى الصداقة الشخصية التي لدى شخصيات مشهورة مثل ياو منغ ومارلي ماتلن مع مترجميهم.

إن أهمية الترجمة الجيدة تكون على أوضح ما تكون عندما تصبح الأشياء خطأ.



و في الآتي بعض الأمثلة من كتاب يرينا كيف يمكن أن يكون عمل الترجمة خطرا:

1- سبعون مليون دولار

في عام ١٩٨٠، أدخل ويلي راميرز البالغ من العمر ثمانية عشر عاما الى مستشفى فلوريدا في حالة غيبوبة.



و حاول اصدقاؤه وعائلته أن يصفوا حالته الى المسعفين والأطباء الذين كانوا مسؤولين عن علاجه، ولكنهم كانوا يتحدثون اللغة الإسبانية فقط.



و قام بالترجمة احد أعضاء الكادر الطبي الذي كان يتحدث باللغتين والذي ترجم كلمة ” intoxicado/ مسموم ” الى ” intoxicated / منتشي”.



و كان المترجم المحترف سيعرف يعرف ان ” intoxicad” قريبة من “مسموم” و هي لا تحمل نفس مفهوم التسمم بالمخدرات او الكحول الموجودة في ” intoxicated”.



و اعتقدت عائلة راميرز بانه كان يعاني من تسمم غذائي.



و كان في الحقيقة يعاني من نزف في الدماغ، ولكن الأطباء شخصوا حالته على انه يعاني من جرعة زائدة من المخدرات والتي تؤدي الى نفس الأعراض التي تظهر على راميرز.



ونتيجة لتأخر العلاج غادر مشلولا من المستشفى.



و بسبب سوء التصرف حصل راميرز على تعويض بمقدار ٧١ مليون دولارا.

2- شهوتك في المستقبل

عندما سافر الرئيس كارتر الى بولندا في عام ١٩٧٧، استأجرت وزارة الخارجية مترجما روسيا كان يعرف اللغة البولندية، ولكنه لم يكن معتادا على الترجمة بمهنية في هذه اللغة.



و انتهى كارتر خلال الترجمة الشفاهية بقول أشياء في اللغة البولندية مثل” when I abandoned the United States / عندما هجرت امريكا” و ” your lusts for the future / شهواتكم للمستقبل” (بقصد ” your desires for the future / امانيكم في المستقبل”) و هي أخطاء استمتعت بها كثيرا وسائل الإعلام في البلدين.

3- سندفنكم

في ذروة الحرب الباردة بين روسيا وامريكا، القى رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي نيكيتا خروشوف خطاباً لفظ فيه عبارة ترجمت من اللغة الروسية على انها “سندفنكم”.



و أخذت العبارة على أنها من التهديد البارد لدفن الولايات المتحدة بهجوم نووي مما ادى الى تصاعد التوتر بين روسيا والولايات المتحدة .



و على أية حال، فقد كانت الترجمة حرفية كثيرا.



لقد كان معنى العبارة الروسية اعمق من ” سنعيش حتى نراكم مدفونين” او “سنصمد اكثر منكم.” و المعنى و إن كان لا يزال غير ودي، إلا أنه ليس تهديديا كثيرا.

4- ماذا يوجد فوق رأس موسى؟

درس القديس جيروم، القديس الراعي للترجمة، العبرية لكي يتمكن من ترجمة العهد القديم من اللغة الام الى اللاتينية، بدلاً عن نسخة القرن الثالث الاغريقية والتي كان استعملها كل شخص آخر.



و احتوت النسخة اللاتينية الناتجة، والتي كانت الأساس لمئات الترجمات اللاحقة، على خطأ مشهور.



و كان الخطأ هو أنه عندما نزل نبي الله موسى من جبل سيناء كان رأسه مشعاً او كما نقول في اللغة العبرية “karan” .



ولكن في العبرية تكتب هذه الكلمة بدون حروف العلة، و قرأ القديس جيروم الكلمة على أنها ” keren ” أو ” ذو قرون” .



و انتشرت من هذا الخطأ لوحات و أعمال نحتية عمرها قرون تصور نبي الله موسى وله قرون و المثال النمطي العدائي الغريب عن اليهودي ذي القرون.

5- الشكولاتة لأجله

في الخمسينيات، عندما بدأت شركات الشكولاتة في تشجيع الناس للاحتفال بعيد الحب في اليابان ،أعطت ترجمة سيئة من أحدى الشركات للناس فكرة أنه كان من المعتاد للنساء أن يهدين الرجال الشكولاتة في يوم العطلة هذا.



و هو ما يفعلنه لغاية هذا اليوم.



ففي الرابع عشر من شباط ، تمطر نساء اليابان رجالهن بقلوب الشكولاتة و الكمأ، وفي الرابع عشر من آذار يقوم الرجال برد الجميل.



وفي كلا الحالتين كانت شركات الشكولاتة هي المستفيدة من ذلك.

النص مأخوذ من المصدر الآتي مع بعض الحذف و مقدمة كتبها د.



كاظم خلف العلي: http://mentalfloss.com/article/48795/9-little-translation-mistakes-caused-big-problems.

