2019/08/02 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحباط عملية لتهريب قطعة اثرية في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/02 | 00:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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