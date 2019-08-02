بالوثيقة.. تغيير مواعيد الرواتب التي تقع ضمن عطلة العيد

2019/08/02 | 00:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حصلت {الفرات نيوز} على طلب مقدم من قبل مدير عام دائرة المحاسبة في وزارة المالية لتغيير جدول مواعيد الرواتب التي تقع ضمن عطلة العيد.

وحمل الطلب موافقة وزير المالية على هذا الطلب كما مبين أدناه.

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