2019/08/02 | 00:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

سلطت صحيفة “دايلي تلغراف” البريطانية في تقرير لها الضوء على تطورات قضية الأميرة هيا بنت الحسين وزوجها محمد بن راشد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("دايلي تلغراف" تفك طلاسم قصيدة حاكم دبي بينما كانت "هيا" في قاعة المحكمة!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("دايلي تلغراف" تفك طلاسم قصيدة حاكم دبي بينما كانت "هيا" في قاعة المحكمة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).