إطلاق 4 صواريخ باليستية على تجمعات العدوان السعودي بعسير

2019/08/02 | 00:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

أطلق الجيش اليمني واللجان الشعبية يوم الخميس 4 صواريخ من طراز زلززال1 على تجمعات العدوان السعودي بمحور عسير.

وأفاد مصدر عسكري للمسيرة نت

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