2019/08/02 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول اميركي يكشف اعداد الدواعش الذين ما زالوا طلقاء في العراق وسوريا

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