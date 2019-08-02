الذهب يرتفع بعد إعلان ترامب عن رسوم جديدة على بضائع صينية

2019/08/02 | 01:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قفزت أسعار الذهب أكثر من 2 في المئة،أمس الخميس، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية إضافية على واردات

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