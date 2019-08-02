كوريا الشمالية تطلق مقذوفات غير محدّدة قصيرة المدى

2019/08/02 | 01:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أطلقت كوريا الشماليّة مقذوفات غير محدّدة قصيرة المدى بحسب ما نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء الكوريّة الجنوبيّة الجمعة عن مصدر عسكري.

وعمليّات الإطلاق هذه،

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